Missão da Nervir com o projeto Douro Soul Wines – Vinhos com Alma na Bélgica e Países Baixos

Numa organização da Nervir – Associação Empresarial, decorreu de 11 a 13 de abril, uma missão empresarial aos mercados dos Países Baixos e Bélgica, com a realização de provas de vinhos e encontros B2B, em Roterdão, Amsterdão e Antuérpia.

Esta missão decorreu no âmbito do projeto Douro Soul Wines – Vinhos com Alma, da Nervir, que tem por objetivo a promoção dos vinhos Doc Douro e Porto e constituiu a primeira missão empresarial ao exterior, após a pandemia COVID 19.

Participaram nesta missão as empresas: Adega de Favaios, Domingos Alves de Sousa, Aneto Wines, Bulas Wines, Ceira Wines, D’Origem Wines, Monte São Sebastião, Quinta das Lamelas, Quinta do Mourão, Quinta do Silval, Quinta dos Avidagos, Quinta dos Lagares e Vale da Veiga.

No dia 11 de abril a prova de vinhos decorreu em Roterdão, no espaço Wereldmuseum, com a presença de importadores de vinhos e de jornalistas do setor, tendo sido precedida de uma masterclass, em que foram apresentados os vinhos dos produtores e a região do Douro; esta masterclass esteve a cargo do Master of Wine Cees van Casteren, que é também consultor, escritor, professor e jornalista freelance e presidente da United Vinologists (VVN), a maior associação de profissionais do vinho dos Países Baixos.

No dia 12 de abril, os produtores deslocaram-se a Antuérpia, onde no espaço De Serre, no centro da cidade e ao lado do Jardim Botânico, apresentaram os seus vinhos aos importadores presentes; também neste espaço, decorreu uma masterclass por Cees van Casteren.

Esta missão Douro Soul Wines, terminou no dia 13 de abril com uma apresentação de vinhos a importadores, selecionados, no restaurante Arca em Amsterdão, do chef Henrique Sá Pessoa, detentor de 2 estrelas Michelin.

No final deste périplo pelos mercados dos Países Baixos e Bélgica, esperamos que dos contactos efetuados com os importadores, possam surgir negócios efetivos, pois foi esse o objetivo principal desta missão Soul Wines.