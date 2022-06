“Mitologia Popular Portuguesa” de Alexandre Parafita apresentado em Sabrosa

O livro “Mitologia Popular Portuguesa – Viagem ao Fantástico na Literatura Oral Tradicional”, de Alexandre Parafita, foi apresentado no passado sábado no Auditório Municipal de Sabrosa.

O evento iniciou com uma conversa onde esteve presente a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, o diretor artístico da Filandorra- Teatro do Nordeste, David Carvalho, e o autor da obra, Alexandre Parafita. Em cima da mesa foram discutidos assuntos referentes à mitologia e aos costumes outrora vivenciados, assim como, a vida de Alexandre Parafita, um “filho da terra” que publicou mais de meia centena de livros pertencendo grande parte da sua obra ao Plano Nacional de Leitura (PNL).

A apresentação contou também com os atores da companhia de teatro Filandorra – Teatro do Nordeste que representaram quadros cénicos desta obra que é uma viagem ao fantástico, guiada pelas crenças e narrações orais que fazem parte da cultura e identidade de um povo predominantemente campesino e rural.

No final do evento, depois do público presente ter sido surpreendido com a presença de diabos e bruxas na plateia, o autor participou numa sessão de autógrafos aos presentes.

