«Mitologia Popular Portuguesa»: obra de Alexandre Parafita em 2º edição

O livro “Mitologia Popular Portuguesa”, do escritor e etnógrafo transmontano Alexandre Parafita, acaba de ser relançado em 2ª edição com vista à Feira do Livro de Lisboa, onde o autor estará, para uma sessão de autógrafos, no pavilhão da editora Zéfiro, na próxima segunda-feira (dia 5 de Setembro), pelas 18h.

Na ocasião, estará igualmente em evidência na Feira do Livro a sua obra “Lendas e Mitos dos Castelos de Portugal”, da mesma editora, publicada em 2019, a qual se encontra já em 7ª edição.

De assinalar que a “Mitologia Popular Portuguesa”, com o subtítulo “Viagem ao fantástico na Literatura Oral Tradicional”, representa uma visita guiada pelas crenças e narrações orais que fazem parte da cultura e identidade de um povo predominantemente campesino e rural. Para além da abordagem teórica sobre o conceito de mitologia popular e uma caracterização dos seres sobrenaturais mais representativos (almas penadas, demónio, bruxas, lobisomens, trasgos, mouras encantadas, etc), a obra apresenta um corpus narrativo com um total de 181 narrações da tradição oral, uma grande parte recolhidas na região transmontana.