Modelo de cogestão do Parque Natural do Alvão apresentado em sessões públicas

A comissão de cogestão, de que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) faz parte, organizou duas sessões públicas de apresentação, em cada um dos municípios com território na área protegida, Mondim de Basto e Vila Real.

O objetivo foi dar informações sobre o modelo geral de cogestão das áreas e em concreto acerca do avanço do mesmo no parque, a entidades e parceiros, com intervenção direta ou indireta no território.

“Nestes encontros procurou-se debater, opinar e refletir sobre o futuro do parque, garantindo-se a participação presencial e online, para maior audiência”, informou o ICNF.

Já em funcionamento, a comissão de cogestão tem procurado atrair para o modelo mais atores como as universidades (com conhecimento e empreendedorismo), as organizações não-governamentais do ambiente (reconhecendo o seu trabalho relevante). Incluem-se ainda a Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal, a Associação Douro Histórico e a Probasto.

Noutra linha, a comissão está já a trabalhar para uma gestão de proximidade, e participada, capaz de envolver o máximo de pessoas na valorização do território. Pretende “fomentar o debate e estimular a apresentação de sugestões, propostas, projetos e ações, passíveis de serem integradas no Plano de Cogestão do Alvão”.

Parque Natural do Alvão como polo de atração de pessoas e atividades

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, explicou que “esta é uma oportunidade de envolvimento e de aproximação das populações dos dois municípios que procuram um fim comum de proteção e conservação dos valores naturais do Parque, mas também de desenvolvimento e valorização sustentável do território”.

O Vereador da Câmara Municipal de Vila Real, Carlos Silva, frisou, por sua vez, que “o Parque Natural do Alvão é um património que nos une e que se pretende que seja um polo de atração de pessoas e de atividades para o território, sem nunca descurar a conservação dos bens existentes”.

A Diretora Regional do Norte do ICNF, Sandra Sarmento, referiu que “este modelo de cogestão pretende instituir novas formas de gestão dos valores naturais, estimulando parcerias capazes de desenvolver uma valorização sustentável do território, com novas oportunidades para as pessoas que cá vivem”. Apelou, por isso, ao envolvimento e à participação de todos aqueles que vivem e trabalham no território, através da partilha de sugestões e contributos.

André Brito, técnico desta Comissão de Cogestão, fez o ponto de situação dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos, tendo adiantado que o plano de ação deste modelo de cogestão incluiu diferentes etapas como o desenvolvimento de ações de promoção, divulgação e sensibilização; a melhoria da qualidade de vida; a dinamização da atividade turística e, ainda, a conservação e valorização desta área protegida.