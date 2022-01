Modelo de Cogestão do Parque Natural do Alvão apresentado hoje

A Comissão de Cogestão do Parque Natural do Alvão promove, hoje, dia 18 de janeiro de 2022, uma sessão pública de apresentação do Modelo de Cogestão do PNAlvão.

Esta sessão de apresentação terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Mondim de Basto, pelas 15:00 horas e terá transmissão online através da página de facebook do Município em https://www.facebook.com/mondimdebasto.municipio.

Presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, esta comissão integra também o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, a diretora regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte, e representantes da UTAD, organizações não-governamentais de ambiente, Associação Douro Histórico, Probasto – Associação de Desenvolvimento Rural de Basto e do Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Este modelo de cogestão pretende instituir uma gestão de proximidade, com os municípios e demais entidades regionais, e intervir na valorização do território, nomeadamente nos domínios da promoção, sensibilização e comunicação desta área protegida.

A participação dos diferentes atores locais é fundamental para a recolha de propostas de ações que possam contribuir para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável do território, em consonância com a estratégia do modelo de cogestão desta Área Protegida.

A Comissão de Cogestão do PNAlvão apela, por isso, à participação pública de toda a população neste processo, através do preenchimento de um inquérito que irá ser lançado na sessão de apresentação.

Toda a informação acerca deste processo de cogestão do Parque Natural do Alvão pode ser consultada no website oficial: https://alvao.mondimdebasto.pt/