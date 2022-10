Mondim a Rir, Mondim à Roda e 1ª Mostra de Teatro Infantil marcam agenda cultural de Mondim de Basto

Nos próximos meses de outubro, novembro e dezembro, a agenda cultural do concelho de Mondim de Basto promete colocar “Mondim à Roda”, pôr “Mondim a Rir” e desenvolver a 1ª Mostra de Teatro Infantil.

São mais de 35 eventos programados, de áreas diversas como o cinema, a música, a dança, o teatro ou stand up comedy, que foram selecionados para públicos de diferentes idades, mas sempre com o objetivo de distrair, animar e cultivar o gosto pelas artes.

Nesta edição, a programação cultural não se vai cingir ao centro da Vila de Mondim de Basto, indo ao encontro da população que se encontra mais dispersa com o programa “O Favo nas Freguesias”.

No âmbito deste programa e nos meses de outubro e novembro, a Banda Filarmónica Mondinense e a Escola Municipal de Música realizarão espetáculos musicais em diferentes localidades do concelho, dinamizando a vida social dessas aldeias e quebrando as fronteiras para a criatividade e animação.

Ainda no mês de outubro, destaca-se no programa “Mondim à Roda” três espetáculos de dança que se cruzam com outras linguagens artísticas como a música, o teatro e o vídeo.

No mês de novembro, os comediantes Diogo Batáguas, Paris e Carlos Vidal prometem colocar “Mondim a Rir” com o seu talento para o humor.

A programação desta agenda cultural encerra em dezembro com a I Mostra de Teatro Infantil, com “Alice – O Musical”, com a exibição do filme “O Pátio das Cantigas” e com o Concerto de Natal da Banda Filarmónica Mondinense.

Mondim é cultura. Cultura é partilha.