Mondim de Basto: 1000 árvores plantadas no monte da Senhora da Graça

Foram hoje plantadas, no monte da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, 1000 árvores de espécies folhosas.

Esta ação de reflorestação, promovida pela Earth Consulters, em colaboração com a Quercus ANCN no âmbito do Projeto Criar Bosques, contou com a parceria do Município de Mondim de Basto, da Junta de Freguesia de S. Cristóvão de Mondim de Basto, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto.

Carvalhos Alvarinho, Sobreiros e Medronheiros vão agora repovoar e renovar a imagem do Monte Farinha, ícone do concelho, da região de Basto e da Volta a Portugal em Bicicleta. Aliás, associaram-se também a esta iniciativa, ciclistas profissionais da equipa do Futebol Clube do Porto, que pretendem ver, tão cedo quanto possível, o Monte Farinha mais verde e regenerado.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, participou nesta ação de reflorestação e revelou que, depois da limpeza do material lenhoso que resultou do último incêndio da Senhora da Graça, esta plantação representa um importante contributo para a renovação e sustentabilidade dos habitats, mas também do potencial turístico e desportivo do Monte Farinha.