Mondim de Basto: ação de repovoamento do Rio Cabril

Na sequência das ações de repovoação dos rios do concelho de Mondim de Basto, realizou-se no passado 26 de maio um repovoamento com crias de trutas fário, no rio Cabril.

Esta parceria do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas com o Município de Mondim de Basto, fez chegar ao nosso concelho 7.000 mil crias de trutas fário, que foram lançadas em vários pontos do Rio Cabril.

Este repovoamento tem sido feito anualmente e tem como objetivo dotar os rios com esta espécie autóctone.

A aposta da autarquia passa, precisamente, por criar condições que valorizem os seus recursos naturais e potenciem a prática de atividades lúdico- ambientais.