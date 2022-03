Mondim de Basto acolheu 3ª sessão dos XXIV Encontros de Basto e Barroso

Mondim de Basto acolheu, no passado dia 16 de março, no auditório da Escola Básica e Secundária, a 3ª sessão dos Encontros de Basto e Barroso.Nesta 24ª edição dos Encontros de Basto e Barroso, a comunidade escolar propõe-se debater o futuro da educação no período pós Pandemia.A sessão de trabalho em Mondim de Basto debruçou-se sobre o tema “O Local e os seus Atores – Convergências e Divergências”.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, marcou presença na abertura dos trabalhos, onde teve oportunidade de falar da importância destes encontros para os diferentes agrupamentos debaterem novas temáticas e desenvolverem novas estratégias de atuação junto das suas comunidades. Ao Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, o presidente revelou a sua satisfação pelos bons resultados alcançados na recente avaliação externa.

Os Encontros de Basto e Barrosos são uma iniciativa anual, promovida pelo Centro de Formação de Basto que procura, através da educação, manter a coesão dos quatro municípios de Basto com o Barroso.