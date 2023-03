Mondim de Basto acolheu campanha de prevenção de incêndios e combate à Vespa Velutina

Em Mondim de Basto, durante a feira municipal, os técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil, acompanhados pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR e dos Bombeiros Voluntários, realizaram uma campanha de informação e sensibilização junto da população do concelho, distribuindo folhetos explicativos dos procedimentos a adotar para uma gestão correta das faixas de combustível à volta dos terrenos e das habitações.

A limpeza dos matos junto às habitações é obrigatória e deve ser realizada pelos proprietários dos terrenos. Uma medida que não sendo cumprida pode implicar o pagamento de uma multa no valor mínimo de 150€.

As informações detalhadas sobre estas campanhas podem ser consultadas na página oficial do município em https://municipio.mondimdebasto.pt/index.php/servicos-municipais/servicos/centro-de-recursos.html .

Na mesma ocasião, a equipa municipal de Proteção Civil distribuiu armadilhas e atrativo para a Vespa Velutina, para que os munícipes possam colocar nas suas propriedades e, assim, ajudarem a controlar esta espécie predadora.