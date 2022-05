Mondim de Basto adere à Associação de Municípios Portugueses do Vinho

O Município de Mondim de Basto, reconhecendo a importância e o valor que o setor vitivinícola assume na dinâmica e desenvolvimento da economia local, aprovou a adesão à Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

Esta Associação foi constituída em 2007 com o objetivo de afirmar a identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e social dos municípios portugueses e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade.

Através dos seus projetos a Associação de Município Portugueses do Vinho valoriza e promove os territórios com forte tradição vitivinícola, num trabalho em rede que procura uma maior afirmação do vinho e do enoturismo, dentro e fora do país.

Para o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, a adesão a esta Associação do Vinho representa um contributo para a valorização do conhecimento e promoção do setor do vinho, mas também do turismo e do espaço rural.