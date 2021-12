Mondim de Basto adere ao Balcão Único do Prédio (BUPi)

Foi inaugurado, na manhã do passado dia 30, na Câmara Municipal de Mondim de Basto, o Balcão Único do Prédio (BUPi).

Trata-se de um novo serviço que vai permitir aos Mondinenses identificar e registar os seus prédios rústicos e mistos, de forma simples e gratuita, garantindo a titularidade e a marcação dos limites de cada propriedade.

A identificação dos terrenos é assegurada no balcão BUPi, com o apoio de um técnico habilitado, que está disponível nos dias úteis, das 09h00 às 17 horas.

Como explicou o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, “este serviço de localização e identificação dos terrenos é fundamental para a realização do respetivo registo na Conservatória do Registo Predial, o que vai garantir os direitos de propriedade, pois, no futuro, a falta de registo dos terrenos poderá implicar que os mesmos passem para o domínio do Estado”.

O Balcão Único do Prédio tem como objetivos o ordenamento do território, a valorização dos recursos, a identificação dos proprietários e a prevenção dos incêndios.

A partir de hoje e antes de se deslocarem à Conservatória, os cidadãos deverão identificar os terrenos que são seus no balcão BUPi da Câmara Municipal ou através do site oficial em http://bupi.gov.pt