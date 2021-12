Mondim de Basto apoia os agricultores através do pagamento de intervenções de sanidade animal

A Câmara Municipal procedeu ao pagamento integral dos valores suportados por 221 criadores e produtores pecuários do concelho, no montante de 12.235€, com as intervenções de sanidade animal efetuadas durante o ano 2021. Este apoio resulta de um protocolo celebrado entre o Município e a Organização de Produtores Pecuários de Basto para ações de profilaxia médica e sanitária nas explorações pecuárias de Mondim de Basto.

O Município de Mondim de Basto demonstra assim, todo o empenho em continuar a apoiar todos os criadores e produtores pecuários do concelho, numa lógica de valorização contínua do setor agrícola e fomento da produção animal.

A defesa do setor primário (agricultura, floresta e pecuária) é uma preocupação e uma prioridade pela importância que representa para o desenvolvimento do concelho. A criação, neste novo ciclo autárquico, de um novo pelouro no município designado “Desenvolvimento Rural Integrado”, é demonstrativo do quanto o atual Executivo Municipal pretende reforçar o apoio, acompanhamento e valorização do setor.