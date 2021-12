Mondim de Basto aposta em decoração de natal que valoriza produtos locais

Mondim de Basto ganhou mais luz com a inauguração de duas árvores de natal originais, estrategicamente instaladas na Praça do Município e numa das entradas da Vila.

Construídas com cortiços e com pipas de vinho – disponibilizados pelos produtores locais e pela comunidade em geral – estas árvores simbolizam dois produtos de excelência do concelho, que são o mel e o vinho verde, importantes elementos de dinamização da economia local.

A Câmara Municipal preparou um momento simbólico para a inauguração destas árvores, que contou com a presença de alguns produtores locais, e que foi animado pelos alunos da Escola Municipal de Música.

Como explicou o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, “estas árvores traduzem o orgulho que temos nos nossos produtos e no trabalho que é desenvolvido pelos seus produtores. Pretendemos, com esta iniciativa, valorizá-los e incentivar a sua compra, uma vez que são produtos com características únicas e de excelência”.

Também as ruas da Vila estão decoradas com iluminações de Natal. Um investimento do município para aumentar a atratividade e convidar as pessoas a visitar Mondim de Basto, desfrutar destas decorações, comprar produtos locais e a viver o espírito de partilha que esta quadra nos propõe.

GC – CMMB