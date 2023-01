Mondim de Basto apresenta primeira Mostra de Música Tradicional Portuguesa “Da Raiz”

Este sábado, inicia em Mondim de Basto a primeira Mostra de Música Tradicional Portuguesa “Da Raiz”.

Um programa repleto de valores e memória, que integra 7 espetáculos musicais, com grupos do panorama nacional, a atuação dos três ranchos folclóricos do concelho e workshops de ritmos tradicionais portugueses.

Dia 7 de janeiro sobe ao palco do Favo das Artes – Casa da Cultura, Sebastião Antunes & Quadrilha. Com mais de 30 anos de intensa atividade e uma vasta discografia, Sebastião Antunes & Quadrilha é uma referência incontornável da música portuguesa.

A Associação Cultural e Recreativa de Sta. Luzia de Vilar de Viando atua no palco do Favo das Artes – Casa da Cultura, no dia 13 de janeiro, às 22:00 horas.

No sábado, 14 de janeiro, A Trouxa Mouxa apresenta-se em Mondim de Basto no âmbito da primeira Mostra de Música Tradicional Portuguesa “Da Raiz”. A Trouxa Mouxa é um grupo de música tradicional e o seu repertório tem como base o cancioneiro tradicional e popular de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Dia 20 de janeiro é a vez do Grupo Folclórico e Recreativo de Vilarinho se apresentar no Favo das Artes com as suas cantigas e danças tradicionais.

No dia 21 de janeiro, o coletivo Colmeia dá voz às memórias e vivências do povo preservando, através da música, as raízes da cultura popular portuguesa.

O Rancho Folclórico e Juvenil de Vilar de Ferreiros integra a Mostra de Música Tradicional Portuguesa “Da Raiz” na sexta-feira, dia 27 de janeiro.

Maria Monda encerra a primeira Mostra de Música Tradicional Portuguesa “Da Raiz”, no dia 28 de janeiro, cantando um repertório do cancioneiro lusófono, mas também composições originais que acentuam a força da palavra e da poesia.

Um programa a não perder, durante o mês de janeiro porque Mondim é Raiz!