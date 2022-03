Mondim de Basto apresenta projetos de valorização do património natural

O Presidente da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, acompanhado dos técnicos do Departamento Operacional e da Agência Regional de Promoção Externa, visitaram, ontem, o concelho de Mondim de Basto para uma jornada de trabalho e de reconhecimento das potencialidades turísticas do território.

O programa desta jornada iniciou nas Fisgas de Ermelo, onde o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, teve oportunidade de apresentar o projeto de melhoria de visitação das Fisgas de Ermelo, assim como as obras do futuro Centro Interpretativo que vai ser instalado na antiga Casa Florestal do Fojo.

O almoço regional que se seguiu, possibilitou a degustação dos produtos endógenos e de excelência do concelho, numa antevisão daquilo que vai ser apresentado também no Fim-de-Semana Gastronómico da Porto e Norte, que decorre entre os dias 18 e 20 de março, nos restaurantes do concelho que aderiram à iniciativa.

O projeto das “Levadas do Alvão” é um novo produto que a autarquia de Mondim de Basto se encontra a desenvolver e que pretende evidenciar o potencial económico e turístico das levadas, bem como o seu contributo para a promoção de um território sustentável.

Luís Pedro Martins e a sua equipa tiveram oportunidade de percorrer uma das levadas do concelho na companhia dos empresários de animação turística do concelho, e de perceber a sua paixão por um território tão autêntico e tão rico.

O Presidente da autarquia, considerou esta visita muito produtiva para a estruturação de produtos turísticos e para a valorização do património natural do concelho, num contexto integrado e regional.

O Presidente da Porto e Norte apresentou a sua disponibilidade para continuar a trabalhar com o Município na promoção do território, enalteceu a potencialidade dos projetos apresentados e garantiu o seu regresso, tão breve quanto possível, para desfrutar do “excesso de natureza” e do “paraíso de tranquilidade” que apelidou à experiência vivida em Mondim de Basto.