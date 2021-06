Mondim de Basto apresenta Relatório de Contas de 2020 com elevada execução orçamental e equilíbrio financeiro

A Câmara Municipal de Mondim de Basto aprovou, na última reunião ordinária, o Relatório de Contas referente ao ano de 2020, cujos documentos atestam a situação económica e financeira da autarquia e evidenciam a atividade desenvolvida durante o último ano.

A análise destes documentos financeiros permite confirmar uma execução orçamental média de 92,8% reveladora do rigor na realização do orçamento e da elevada capacidade de gestão na execução do mesmo.

As despesas com pessoal mantiveram-se estáveis e a aquisição de bens e serviços correntes diminui cerca de 25%, fruto das restrições e limitações impostas pela pandemia COVID-19 à realização de grande parte das atividades do Município.

Apesar da despesa com a amortização do empréstimo do Saneamento Financeiro representar um encargo muito elevado, as contas do Município continuam a cumprir a regra do equilíbrio orçamental, com as receitas correntes a superarem em 39% as despesas correntes.

Neste último ano e não obstante o investimento realizado, foi possível registar-se também uma redução em 21% da dívida a terceiros, o que significa uma diminuição de mais de 1 milhão de euros.

No ano de 2020 o Município de Mondim de Basto alcançou a maior execução financeira de fundos comunitários. Os 3.2 Milhões de euros arrecadados dos fundos comunitários revelaram-se fundamentais para a realização de empreitadas de grande valor, como a Remodelação e Ampliação da Casa da Cultura, a Requalificação da Escola EB2/3 e Secundária e a Ampliação da Rede de Saneamento na freguesia de S. Cristóvão.

O ano terminou sem qualquer atraso nos pagamentos a fornecedores e libertou um saldo de gerência superior a 1 milhão de euros. O Relatório de Contas vai agora ser submetido à Assembleia Municipal, para aprovação final.