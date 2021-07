Mondim de Basto: apresentada candidatura de Bruno Ferreira na presença de Luís Marques Mendes

O PSD Mondim de Basto apresentou publicamente a candidatura de Bruno Ferreira a Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto. A apresentação realizou-se no passado dia 23 de julho, junto à sede de campanha, e contou com a presença de Luís Marques Mendes, ex-líder do PSD.

Carla Silva, terceiro elemento da lista do PSD à Câmara Municipal, iniciou a cerimónia saudando a grande mobilização de pessoas que participou presencialmente e através das redes sociais.

De seguida, tomou a palavra José Manuel Gonçalves, vice-presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Vila Real e Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, que no seu discurso vincou as qualidades humanas de Bruno Ferreira e a ligação umbilical à sua terra. Acrescentou que “os tempos que seguem serão um desafio para o poder local” e que vislumbra em Bruno Ferreira “as capacidades políticas e pessoais para dar as melhores respostas”.

Tomou de seguida a palavra Luís Marques Mendes, que numa intervenção pragmática conseguiu a atenção do público presente. Começou por abordar a sua ligação e conhecimento do concelho de Mondim de Basto, visita frequente durante parte da sua carreira profissional. O ex-ministro realçou a evidente “falta de competitividade do concelho de Mondim de Basto em relação aos concelhos vizinhos”, referindo que “os concelhos vizinhos conseguem captar investimento e Mondim está parado”. Na sua intervenção abordou a experiência profissional e política do candidato Bruno Ferreira, disponibilizando-se para o ajudar em Lisboa a defender a sua terra. “Os mondinenses têm uma oportunidade de mudar e de desenvolver. Eu acredito no Bruno, ele é a pessoal ideal para fazer esta mudança, para fazer esta transformação”, disse.

Na última intervenção da tarde, tomou a palavra o candidato à autarquia mondinense, Bruno Ferreira, que numa intervenção forte, apresentou os pilares da sua candidatura. Bruno Ferreira pretende um concelho mais solidário, mais atrativo e mais verde, explicando em cada um destes pontos a visão estratégica da sua candidatura para o desenvolvimento do concelho. Revelou que o PSD irá apresentar candidatos a todas as freguesias do concelho e que reuniu uma equipa com “capacidade e experiência” para assumir um projeto de mudança em Mondim de Basto.