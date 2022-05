Mondim de Basto aprova Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação

O Município de Mondim de Basto aprovou, recentemente, o Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação, um instrumento de reflexão e atuação sobre a temática da Igualdade a nível local.

Este plano municipal surge como a concretização e materialização do Protocolo de Cooperação para a Igualdade e a Não Discriminação formalizado entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e o Município, tendo-se baseado, especificamente, nos resultados do Diagnóstico de Género previamente desenvolvido no território de Mondim de Basto.

O Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação vigorará, no Município de Mondim de Basto, no quadriénio 2022-2025, assumindo-se como um compromisso formal do Município na promoção de políticas locais que contribuirão para uma mudança social, que convergirá na igualdade efetiva de direitos.