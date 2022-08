Mondim de Basto: arrancou obra de beneficiação da estrada de ligação do Bairro Novo à Ponte da Barca

A obra de beneficiação da estrada de ligação do Bairro Novo à Ponte da Barca, na freguesia de Atei já se encontra em execução.

A empreitada, que representa um investimento de 449.386,48€, integralmente suportado pela autarquia, vai trazer maior segurança e comodidade para os muitos utilizadores desta via estruturante, que liga o concelho de Mondim de Basto a Cabeceiras de Basto e à autoestrada A7.

A importância desta via para o desenvolvimento socioeconómico do concelho de Mondim de Basto justifica o elevado esforço realizado pelo atual executivo municipal, de negociação com os proprietários de terrenos; de realização de todo o procedimento de avaliação dos mesmos, através da contratação de um perito avaliador; bem como da realização de todo o procedimento de passagem para o domínio público de 18 parcelas de terrenos e respetivo pagamento.

Um procedimento moroso e dispendioso que, com peritagens e avaliações, pagamento de indeminizações e escrituras, representou uma despesa acrescida de 98 mil euros.

A obra tem um prazo de execução de 7 meses e, para além da intervenção ao nível do traçado, está ainda previsto o reforço da drenagem superficial, a execução de muros de suporte e nova sinalização horizontal e vertical.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, congratula-se com o arranque desta obra, “numa das principais e mais utilizadas vias de ligação entre os dois concelhos de Basto e de acesso à autoestrada A7. A obra foi adjudicada sem estarem garantidos os procedimentos obrigatórios para o seu início, um processo que exigiu um esforço negocial e financeiro do município para a concretização de uma obra importante para a Freguesia de Atei e para o concelho de Mondim de Basto.”

GC CM Mondim de Basto