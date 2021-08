Mondim de Basto assinala Dia Internacional da Juventude

O Município de Mondim de Basto vai assinalar o Dia Internacional da Juventude, que se celebra a 12 de agosto, permitindo a entrada gratuita dos jovens entre os 12 e os 29 anos, na Piscina Municipal.

De forma a assegurar o cumprimentos das lotações e das regras de segurança impostas pela pandemia de COVID-19, foram reservados 3 dias distintos para a entrada gratuita dos jovens, de acordo com as faixas etárias.

A celebração do Dia Internacional da Juventude termina no sábado, 14 de agosto, com o concerto de Cálculo, no Auditório Adriano Correia de Oliveira (Zona Verde).