Mondim de Basto assinala Dia Mundial da Árvore com plantação no Monte de Paradela

Na data em que se assinala o Dia Mundial da Árvore, o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, visitou o Monte de Paradela e plantou uma árvore, numa área atingida pelos incêndios de 2022.

Este ato simbólico representa o arranque de mais uma ação de reflorestação que a autarquia, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, vai desenvolver na próxima sexta-feira, dia 24 de março, com a comunidade escolar do concelho.

Esta ação de reflorestação vai ser desenvolvida numa área, propriedade do Município, que foi fustigada pelos incêndios no verão de 2022 e que se encontra a ser intervencionada com a retirada de material lenhoso e preparada para reflorestação.

Na próxima sexta-feira, crianças e jovens do concelho vão colaborar na reflorestação do Monte de Paradela com a plantação de árvores autóctones, nomeadamente, medronheiros, carvalhos e castanheiros que são espécies mais resistentes às alterações climáticas, bem como aos incêndios rurais.

Uma ação que pretende assinalar o Dia da Árvore e contribuir para um Mondim + Verde!

GC CM