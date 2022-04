Mondim de Basto assinalou Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com visita ao Crastoeiro

O Município de Mondim de Basto assinalou o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios promovendo, junto das crianças e jovens que se encontram a frequentar o Campo de Férias da Páscoa, uma visita ao Castro do Crastoeiro.

O Crastoeiro, classificado como sítio de interesse público, implanta-se a uma altitude de 453 metros, num pequeno morro que se destaca na vertente Sudoeste do Monte Farinha. Trata-se de um importante povoado fortificado da Idade do Ferro, cujas características e estado de conservação revelam um elevado valor histórico e científico.

A visita ao Castro do Crastoeiro, representa não só uma oportunidade para viver uma experiência de elevado valor cultural mas, também, para desfrutar da natureza e compreender a relação do Homem com o meio ambiente, na história da civilização.