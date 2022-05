Mondim de Basto assinalou Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância

Em conjunto com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mondim de Basto (CPCJ), com o Agrupamento de Escolas e do Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia, o Município de Mondim de Basto promoveu a Caminhada Encontro Azul.

A iniciativa foi dirigida aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo. A concentração teve lugar no Centro Escolar, seguindo-se para a Praça do Município. À chegada foi formado um laço humano com as crianças que apresentaram um momento musical que assinalou o Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância.