Mondim de Basto: Associações e Instituições Sociais homenageadas no Dia do Município

Mondim de Basto celebrou ontem, dia 25 de julho, o Dia do Município com uma distinta homenagem às associações e instituições de solidariedade social do concelho que se destacaram, no último ano, no combate à pandemia COVID-19.

Os serviços excecionais e louváveis prestados à população mondinense por estas entidades mereceram um reconhecimento público por parte do Município, que lhes atribuiu um Certificado de Reconhecimento e Mérito.

Nesta sessão solene esteve também presente o Diretor Executivo do ACES do Alto Ave, José Novais de Carvalho que falou da importância da vacinação e da necessidade de se continuarem a cumprir as orientações das autoridades de saúde e de segurança, bem como manter os cuidados para se travar a pandemia e proteger as pessoas mais vulneráveis.

A Presidente da Câmara, Teresa Rabiço, elogiou a atitude das associações e instituições que enfrentaram as adversidades com coragem e determinação. O comportamento da sociedade mondinense, dos grupos de voluntários e empresas que nunca pararam para garantir os serviços essenciais à população, mereceram também o reconhecimento da autarca e de todo o executivo municipal.

Esta cerimónia foi abrilhantada por dois momentos musicais protagonizados pela Escola Municipal de Música, que deixou uma mensagem de esperança a toda a população.

As comemorações do Dia do Município terminaram, ao final da noite, com o concerto da Banda Filarmónica Mondinense no Auditório Adriano Correia de Oliveira.