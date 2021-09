Mondim de Basto avança com Plano de Pormenor da Área de Acolhimento Empresarial de Atei

A Câmara Municipal de Mondim de Basto deliberou, na última reunião ordinária, autorizar a abertura do procedimento para a elaboração do “Plano de Pormenor da Área de Acolhimento Empresaria de Atei”.

A projeção de uma nova área de acolhimento empresarial que responda às condições requeridas, atualmente, pelas empresas, integra a estratégia municipal de desenvolvimento económico, emprego e inovação definida para o concelho, constituindo-se como uma oportunidade de atração e fixação de atividades económicas e empresariais qualificadas, de empregos e da população.

Como explica o Vice-Presidente, Paulo Mota, «a nova área de acolhimento empresarial será executada no lugar de Bormela, freguesia de Atei, e está a ser projetada com espaços dimensionados e ajustados ao setor produtivo específico. Pretendemos que a intervenção de qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Atei concorra para fortalecer e dinamizar a economia do concelho, através da criação de condições de atratividade para a captação de novas empresas, que significarão mais emprego e também a fixação da população».

A Câmara Municipal definiu um prazo de 12 meses para a elaboração do Plano de Pormenor da Área de Acolhimento Empresarial de Atei, que será acompanhada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, sujeito a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE).