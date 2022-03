Mondim de Basto: Balcão Único do Prédio apoia proprietários de terrenos em Tejão

A itinerância do Balcão Único do Prédio de Mondim de Basto (BUPi) decorre até ao mês de abril, mas de 28 de fevereiro a 2 de março este serviço vai estar mais próximo da população de Tejão.Os proprietários de terrenos rústicos e misto têm, assim, oportunidade de proceder à identificação e delimitação das suas propriedades com o apoio especializado dos técnicos do BUPi para, posteriormente, realizarem o seu registo na Conservatória.

No passado domingo a população de Tejão teve oportunidade de perceber o funcionamento deste serviço, na sessão de esclarecimento realizada sobre o tema. O serviço prestado pelos técnicos do BUPi é gratuito e é seguro.

A próxima sessão de esclarecimento do BUPi vai acontecer na freguesia do Bilhó e está agendada para o dia 5 de março, às 14:30 horas, na sede da Junta de Freguesia.