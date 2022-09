Mondim de Basto celebra Semana Europeia do Desporto com diversas atividades

Mondim de Basto vai associar-se às celebrações da Semana Europeia do Desporto, que se assinala por toda a Europa, entre os dias 23 e 30 de setembro.

Esta manhã, decorreu na Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto, uma apresentação do programa de atividades, que vai ser desenvolvido nos próximos dias e que é dirigido para os diferentes públicos do concelho.

Um programa diversificado, com propostas de atividades para diferentes idades – caminhadas, rafting/canoagem, BTT, Boccia, voleibol, basquetebol e outros jogos infantis – e que conta com o apoio e envolvimento das associações desportivas, das associações sociais e das empresas de animação turística locais.

Como explicou a Vereadora Carla Silva, na apresentação deste programa à comunidade escolar, “a adesão da autarquia e do e do Agrupamento de Escolas a esta iniciativa da Semana Europeia do Desporto tem como objetivo incentivar a população a adotar hábitos de vida saudáveis e motivar crianças e jovens a conhecerem os benefícios da prática desportiva”.

Assim, no âmbito desta iniciativa, decorre já, na próxima sexta-feira, dia 23 de setembro uma Caminhada pelas Ruas de Mondim e, para o dia 25 de setembro, a autarquia está a organizar a Caminhada Levada dos Moinhos do Lombo, em Ermelo e um Passeio de BTT.