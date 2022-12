Mondim de Basto com nova ligação diária de transporte público a Vila Real 

A nova concessão de transporte público rodoviário de passageiros da CIM do Ave, entregue à AVE Mobilidade, entrará em vigor no início do próximo ano. O Executivo Municipal de Mondim de Basto, e em estreita colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Ave, apresenta a nova oferta que se caracteriza por um maior conforto, eficiência e modernidade ao serviço de todos os Mondinenses.

A criação da nova carreira regular, que vai ligar diariamente, em todos os dias úteis, Mondim de Basto a Vila Real, é a grande novidade desta concessão, e beneficiará todos os Mondinenses, já a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2023.

Na próxima quinta-feira, dia 29, realizam-se sessões de esclarecimento em diversos pontos da vila de Mondim de Basto onde serão apresentadas as cerca de 20 ligações inter-regionais, 30 ligações intermunicipais e cerca de 35 ligações municipais. Além da circulação para Vila Real, existem algumas linhas que foram objeto de uma alteração mais aprofundada:

Todos os serviços com origem e destino no Bilhó, com passagem em Vilarinho, foram prolongados até Vila Chã;

O Executivo Municipal assume um esforço financeiro notável para melhorar a rede de oferta de transporte público no concelho de Mondim de Basto. Para a Vereadora Carla Silva “é com grande satisfação que se vê resolvido um dos problemas que se encontrava enraizado no nosso concelho. A ligação diária à cidade de Vila Real era uma urgência que precisava do nosso esforço e afinco para arranjar solução que satisfizesse as necessidades dos Mondinenses”.

GC CM