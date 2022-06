Mondim de Basto: concluída a beneficiação da ligação de Pedreira a Vilarinho

Está concluída a beneficiação da ligação entre as aldeias de Pedreira e Vilarinho, na Freguesia de Vilar de Ferreiros. Uma obra que correspondeu a um investimento próprio do Município de Mondim de Basto, sem fundos comunitários, superior a 300 mil euros.

A empreitada beneficiou uma via com uma extensão de 1,66 km, onde foram realizados trabalhos de drenagens e pavimentação, em toda a extensão, culminando com a aplicação de sinalização vertical e horizontal.

Um investimento da autarquia que visa melhorar os acessos entre estas duas localidades, tendo em vista o impacto no bem-estar diário da população e a melhoria da rede de estradas no concelho.

Para o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, “esta obra é um importante contributo para a coesão do território. As melhorias possíveis ao projeto inicial, nomeadamente a colocação de bocas de incêndio, reforço da rede de drenagem e alargamento da via, contribuíram para aumentar a segurança dos utilizadores.”

Estão em curso a passagem para domínio público de 20 parcelas de terrenos para que a beneficiação da ligação do Bairro Novo à Barca, na Freguesia de Atei, possa iniciar brevemente.