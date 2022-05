Mondim de Basto debateu potencialidades do Turismo, Gastronomia e Vinhos

O Solar de Vila Pouca, situado na freguesia de Atei, Mondim de Basto, foi o local escolhido para uma conferência subordinada ao tema Turismo, Gastronomia e Vinhos: Uma Visão no Tâmega – Mondim de Basto, organizada pela Tameobris – Associação para o Desenvolvimento e Promoção do Baixo Tâmega.

A sessão decorreu no passado sábado, dia 14 de maio, e foi desenvolvida em parceria com a Câmara Municipal de Mondim de Basto e a Junta de Freguesia de Atei, com o envolvimento de produtores e empresários locais da área da restauração e do vinho que apresentaram as suas atividades e o contributo que dão na promoção dos produtos endógenos.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, aproveitou a oportunidade para partilhar a estratégia do Município para a promoção e valorização de setores tão importantes para o concelho como é o caso do turismo, da gastronomia e dos vinhos, que integram produtos de excelência e que a autarquia pretende ver mais valorizados.

Paulo Pereira, proprietário da “Adega Regional 7 Condes” destacou na sua apresentação a riqueza da gastronomia local e, particularmente, a excelência da carne maronesa que integra, desde sempre, os seus menus.

A temática dos vinhos foi tratada por Fernando Gabriel Afonso, proprietário da “Quinta D’Ónega” e produtor de vinho verde do concelho. Mondim de Basto e, especificamente, a zona de Atei, junto ao Vale do Médio Tâmega, reúnem condições únicas para o desenvolvimento das castas tradicionais e típicas das regiões mais interiores dos vinhos verdes, onde estas conseguem revelar o máximo do seu potencial.

Uma iniciativa que pretendeu conhecer a realidade de cada concelho, para futuramente se trabalhar no sentido de melhorar a promoção e divulgação do território.

Esta conferência terminou com uma mostra algumas produtos e vinhos da região que puderam ser degustados por todos os participantes.

GC CM de Mondim de Basto