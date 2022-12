Mondim de Basto: decoração de Natal valoriza produtos locais

Os produtos locais como o mel, o vinho e o pão voltam a estar na base das decorações de Natal da Vila de Mondim de Basto.

A autarquia voltou a apostar em motivos originais e de reconhecido valor social, cultural e económico para ornamentar a entrada da Vila e a Praça do Município e, ao mesmo tempo, dinamizar o comércio local.

A árvore construída com pipas de vinho, a árvore de espigas de milho e a Colmeia de Natal, a par das iluminações de natal, instaladas nas principais artérias da Vila de Mondim de Basto, representam um importante investimento da autarquia para incentivar à visita, à descoberta do património natural, da gastronomia e vinhos, entre outras potencialidades do concelho.

Até ao dia 7 de janeiro visite Mondim de Basto, desfrute destas decorações e da excelência dos produtos locais.