Mondim de Basto: Dia da Criança comemorado com música e histórias de encantar

O Município de Mondim de Basto assinalou o Dia Mundial da Criança com duas atividades dirigidas aos alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico.

A autora Milu Loureiro foi convidada a animar as sessões de leitura nos jardins-de-infância do concelho com as suas histórias de sonhar e encantar.

No Centro Escolar e na Escola de Vilarinho, a professora Isabel Bento da Escola Municipal de Música fez a adaptação da história “A lagartinha muito comilona”, recorrendo a instrumentos musicais.

O Vice-Presidente Paulo Mota e o Vereador Nuno Lage tiveram oportunidade de visitar estas crianças nos respetivos estabelecimentos de ensino, presenteando-os com uma lembrança e comprovando a alegria que momentos diferentes podem proporcionar.