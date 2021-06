Mondim de Basto: EB1 Vilarinho vence olimpíadas da Cidadania

A escola EB1 de Vilarinho participou, hoje, no evento final do Concurso Intermunicipal «As Olimpíadas da Cidadania e do Património». Um concurso que contou com cerca de 200 alunos, do 3º e 4º ano de escolaridade, dos 8 Municípios que integram a CIM do Ave.

A final do Concurso foi um momento de diversão e partilha, onde jogaram «O Fantástico Jogo das Perguntas Olímpicas» e todos os alunos transmitiram a sua experiência e a sua dinâmica nas «Olimpíadas aos nossos olhos».

Esteve presente a Presidente da Câmara, Teresa Rabiço da Costa, o Vereador Nuno Lage e a representante do Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, Susana Lopes, para a entrega de prémios a todos os alunos da escola EB1 de Vilarinho.

O Município de Mondim de Basto felicita todos os alunos que participaram neste concurso onde Todos Participamos, Todos Ganhamos!