Mondim de Basto: empresários da pedra reuniram-se para refletir desafios do setor

A ASSIMAGRA – Associação Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais, em parceria com Stone CITI e o Município de Mondim de Basto promoveram uma ação de debate e reflexão sobre os desafios e os constrangimentos que a indústria da pedra está a atravessar.

Numa conversa informal a “Partir Pedra”, intitulada «À Conversa com o Presidente», os empresários do concelho tiveram oportunidade de apresentar as suas preocupações e ambições para a sustentabilidade da atividade do setor da Pedra Natural, no concelho de Mondim de Basto.

O Presidente da ASSIMAGRA, Miguel Goulão, apresentou alguns exemplos de empresas que têm acompanhado a exigência do mercado e o avanço tecnológico no setor da pedra, e deixou a total disponibilidade da Associação para acompanhar não só as empresas locais, como propor orientações que auxiliem o setor enquanto um todo.

Como explicou o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, pretende-se que este tipo de encontros seja o caminho para a criação de um espírito colaborativo entre os empresários do setor extrativo e transformativo do granito de Mondim e o próprio município.

Aos empresários locais o presidente da autarquia incentivou a aposta na formação e valorização profissional dos seus colaboradores, tendo ainda deixado a garantia do empenho da autarquia em contribuir para um setor sustentável, unido e forte.