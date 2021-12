Mondim de Basto: Executivo reúne com Presidentes de Junta para preparar Orçamento 2022

O novo executivo municipal de Mondim de Basto tem encetado um conjunto de reuniões com os executivos das Freguesias e Uniões de Freguesia do concelho, com o objetivo de perceber, não só, as necessidades e pretensões das suas populações, mas também, as dos seus representantes eleitos.

Trata-se de um trabalho de auscultação que está a ser desenvolvido com um espírito de cooperação, tendo em vista a preparação de um Orçamento Municipal que possa, já no próximo ano, servir de forma equitativa todas as Freguesias e Uniões de Freguesia.

Para além destas reuniões com os Presidentes de Junta, o executivo municipal ouviu ainda os representantes de todos os partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, para que o trabalho a desenvolver nos próximos anos possa refletir, também, as suas propostas de desenvolvimento para o concelho.

Como explica o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, “é nossa intenção promover o desenvolvimento do concelho, tornando-o mais competitivo e atrativo para empresas e visitantes, mas sobretudo para as pessoas que cá vivem, proporcionando-lhes mais meios e maior qualidade de vida. Pretendemos construir um concelho coeso, onde todos possam trabalhar e projetar as suas ideias em benefício de toda a Comunidade Mondinense”.