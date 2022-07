Mondim de Basto: Feira da Terra está de regresso de 4 a 7 de agosto

Mondim de Basto prepara-se para oferecer mais uma grande mostra dos produtos e das tradições do concelho: a XVIII edição da Feira da Terra que se realiza entre os dias 4 e 7 de agosto.

O Largo da Feira da Mondim de Basto vai ser palco de um dos certames mais aguardados na região, que dedica os quatro dias da sua realização à melhor gastronomia, ao vinho verde, ao artesanato, às atividades agrícolas e económicas do concelho, ao associativismo e à diversidade cultural.

A temática principal desta edição de 2022 da Feira da Terra é o vinho, produto de excelência produzido no concelho, que assume grande importância na dinâmica e desenvolvimento da economia local.

No âmbito desta temática e como forma de promover o setor, a organização apostou na decoração do recinto com diversos elementos ligados ao setor vitivinícola, preparou um espaço onde decorrerão, diariamente, provas de vinhos e reservou, para esta ocasião, o momento de receber o certificado de adesão do Município à Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

Os Mondinenses e os milhares de visitantes que são esperados no evento podem contar com 3 palcos com animação permanente, 7 restaurantes, 7 produtores de vinho e mais de 90 expositores.

Diariamente, vão decorrer, no recinto da Feira, espetáculos de animação de rua, momentos de diversão no Espaço Criança e uma exposição das principais raças autóctones, no Espaço Animal.

Da animação cultural destaque, ainda, para o concurso de Cantares ao Desafio, a atuação da Brigada Vitor Jara, o espetáculo do Rouxinol Faduncho e a atuação dos grupos folclóricos e recreativos do concelho, bem como de um grupo folclórico internacional, oriundo de Genebra, na Suíça.

A abertura oficial da XVIII Feira da Terra de Mondim de Basto está agenda para as 19:00 horas do dia 4 de agosto e decorre até domingo, 7 de agosto.