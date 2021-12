Mondim de Basto: Feira de Ano de 2021 para visitar a 5 de dezembro

Realiza-se no próximo domingo, dia 5 de dezembro, mais uma edição da tradicional Feira de Ano de Mondim de Basto.

Este ano excecionalmente realizada no mês de dezembro, a Feira de Ano apresenta no seu programa, para além da tradicional feira a retalho, o Mercadinho Rural, na Praça do Município e o Concurso Pecuário da Raça Maronesa, junto ao Mercado Municipal.

A animação deste evento começa com a arruada de bombos dos grupos de Zés Pereiras de Vilarinho e do Grupo Cultural e Recreativo Reviver as Tradições de Atei. No período da tarde a animação prossegue com música tradicional portuguesa, no Largo do Mercado, com a atuação da Associação Cultural e Recreativa de Santa Luzia de Vilar de Viando e do Grupo Folclórico e Recreativo de Vilarinho.

A Câmara Municipal convida todos os Mondinenses a participar no certame e a usufruir do transporte gratuito que a autarquia disponibiliza para o centro da Vila de Mondim de Basto e de regresso às diferentes localidades.

A Feira de Ano de Mondim de Basto é um costume antigo do concelho que se destaca pelo forte incentivo à atividade pecuária, à valorização dos produtos autóctones e das tradições culturais, fatores fundamentais para o desenvolvimento económico e social do território.