Mondim de Basto: festas do concelho marcadas por forte adesão

Mondim de Basto esteve em festa, entre os dias 22 e 25 de julho, com um programa de animação variado que atraiu verdadeiras multidões aos concertos e demais iniciativas populares.Grandes nomes da música portuguesa como Anselmo Ralph, Toy, os No Maka ou os Katedral, encheram as ruas da Vila de música, dança e animação.A iniciativa “Todos à Rua”, inédita nas Festas do Concelho, animou a Zona Histórica da Vila, proporcionando diversidade musical e momentos de convívio entre os Mondinenses e as milhares de pessoas que visitaram o concelho durante as festividades.A majestosa e tão esperada Noite de Romeiros de S. Tiago contou, este ano, com a participação de 37 grupos, do concelho e da região, que com os seus trajes, modinhas e merendeiros, promoveram a partilha e o entusiasmo a entre residentes e visitantes. No dia 25 de julho, Dia do Município, a Câmara Municipal homenageou, em Sessão Solene, a Diocese de Vila Real, que celebra o centenário da sua criação, e um antigo funcionário da autarquia, que pelo mérito dos serviços prestados em prol da comunidade, mereceu um reconhecimento público.

Ainda neste dia, destaca-se a realização das cerimónias religiosas, com a Eucaristia e a Procissão Solene em honra do Padroeiro S. Cristóvão, que foi acompanhada pela Banda Filarmónica Mondinense e a Banda Musical de Amarante.

O Despique de Bandas, no Auditório Adriano Correia de Oliveira, fechou o programa das Festas do Concelho deste ano.O executivo municipal faz um balanço muito positivo das Festas do Concelho de 2022, focadas, essencialmente, na tradição e identidade das nossas gentes, que envolveu toda a comunidade Mondinense e criou grande dinamismo no comércio e economia local.