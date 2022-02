Mondim de Basto: fim-de-semana a reviver as tradições de Travassos

O Leilão das Carnes que se realiza, anualmente, no domingo magro de carnaval, foi o mote para um fim-de-semana repleto de atividades ligadas às tradições populares, à história e à economia rural.

A aldeia de Travassos foi palco de dois dias de partilha de saberes, de encontro com a história e de grande convívio comunitário.

A Câmara Municipal, com o apoio dos Mordomos de Santa Bárbara e Junta de Freguesia de Bilhó, organizou um programa diversificado, dirigido a todas as faixas etárias que iniciou no sábado, dia 19 de fevereiro com uma Visita pela História da Aldeia de Travassos, guiada pelo historiador e arqueólogo António Pereira Dinis. Os presentes puderam ainda conhecer todo o ciclo do pão e assistir, ao vivo, à cozedura da broa.

No domingo, o programa iniciou com uma caminhada que contou com a participação de uma centena de caminheiros, que desfrutaram de uma manhã de contacto com a natureza e do rico património construído da aldeia. No final da caminhada foi, ainda, promovida uma descontraída sessão de pilates.

A animação prolongou-se durante todo o dia, junto do recinto da Capela de Santa Bárbara, onde estiveram instaladas as bancas de venda de produtos tradicionais, as tasquinhas de petiscos e um espaço de animação para crianças.

O tradicional Leilão das Carnes revelou-se um momento muito participado com as oferendas diversas que os habitantes da aldeia disponibilizaram. O valor angariado neste leilão reverteu para os Mordomos de Santa Bárbara, que têm como objetivo aplicar na manutenção da Capela.

O convívio popular estendeu-se até ao entardecer animado pelo grupo de Zés Pereiras de Vilarinho, pelos Kumpanhia Algazarra e pelos grupos de concertinas que se juntaram à festa.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, considera que todos os Mondinenses se devem orgulhar das suas tradições, porque são elas a marca da sua identidade. O Município de Mondim de Basto está empenhado em valorizar a cultura, as tradições e os produtos locais. Esta edição do Leilão das Carnes revelou-se um sucesso que foi comprovado pela forte adesão da população.