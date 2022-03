Mondim de Basto: GNR sensibiliza população sobre o uso do fogo na realização de queimas

O Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial da GNR de Vila Real, no âmbito da Operação “Campanha Floresta Segura 2022”, em conjunto com a Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bombeiros Voluntários e UEPS de Ribeira de Pena, realizou uma ação de sensibilização no concelho de Mondim de Basto.

O objetivo da ação foi de sensibilizar e esclarecer a população em geral, para os procedimentos corretos e requisitos legais sobre o uso do fogo, regras necessárias de segurança que devem presidir a quando da realização de queima de amontoados e queimadas, bem como, para a obrigatoriedade e respetivos prazos, para a gestão de combustível juntos a habitações/edificações.