Mondim de Basto: hasta pública para cessão de exploração do bar/café do Favo das Artes

A Câmara Municipal de Mondim de Basto informa que vai realizar, no dia 8 de novembro de 2022, um ato público de Hasta Pública para Cessão de Exploração do Bar, Café-Concerto do Favo das Artes – Casa da Cultura de Mondim de Basto.

O programa de procedimento e respetivos cadernos de encargos encontram-se publicados no site oficial do Município em:https://municipio.mondimdebasto.pt/index.php/2111-hasta-publica.html , podendo também ser consultados no Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal, durante o horário normal de expediente.

Os interessados poderão apresentar as suas propostas até às 17:00 horas do dia 7 de novembro, dia útil anterior ao ato público do concurso.

O Favo das Artes – Casa da Cultura é um espaço com grande dinamismo cultural, que foi reabilitado em 2021 tendo, no último ano, recebido mais de 80 espetáculos, de diferentes expressões culturais, sempre muito participados e com muitas lotações esgotadas.

