Mondim de Basto inaugura árvores de natal que valorizam produtos endógenos

A Câmara Municipal de Mondim de Basto vai inaugurar duas árvores de natal, em pontos distintos da Vila, que se caracterizam pela originalidade dos materiais e pelo espírito de missão que traduzem.



Estas árvores foram construídas com cortiços e com pipas de vinho, em alusão ao mel e ao vinho verde, dois produtos endógenos do concelho, numa iniciativa que contou com a colaboração dos produtores locais e da comunidade em geral.



A valorização destes produtos de excelência que são o mel e o vinho verde, e do trabalho que é desenvolvido pelos seus produtores é o objetivo principal desta ação.



A inauguração das árvores de natal está agendada para amanhã, dia 8 de dezembro, às 18:00 horas, na Praça do Município.



A Câmara Municipal convida toda a comunidade a assistir a este momento e a viver o espírito de partilha que esta quadra nos propõe.