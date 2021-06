Mondim de Basto integra projeto “Living Museums”

O Município de Mondim de Basto celebrou, recentemente, um protocolo de cooperação com a Associação para o Desenvolvimento Rural Integrado de Tierra de Campos – Zona Norte de Valladolid (Adri Valladolid Norte), que visa a integração de Mondim de Basto no projeto “Living Museums” ou “Museus Vivos”.

Trata-se de um projeto de cooperação transnacional, denominado “Museus Vivos” que prevê a instalação de uma plataforma WEB com sistema de abertura, controle e monitorização de vídeo de centros interpretativos, igrejas e castelos, em diferentes territórios rurais.

A autarquia de Mondim de Basto vai executar e desenvolver as ações comuns e a instalação deste sistema Smart nos seus espaços culturais com recurso a fundos disponíveis em orçamento do próprio município, num investimento que ronda os 7 mil euros.

Para além da visita interativa aos espaços, esta plataforma permitirá ao Município disponibilizar outro tipo de conteúdo territorial na WEB, nomeadamente elementos de atração turística, alojamento e restauração, património etnográfico, construído e natural. Toda a informação estará acessível em http://museosvivos.com/