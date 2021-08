Mondim de Basto: Jardim da Casa da Igreja integra Rota dos Jardins Históricos de Portugal

O Jardim da Casa da Igreja de Mondim de Basto recebeu, recentemente, o Selo de Qualidade da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos (AJH) e integra agora a Rota do Tâmega, da Rota dos Jardins Históricos de Portugal. A Casa da Igreja com o seu jardim formal de buxo e japoneiras foi adquirida pelo Município no ano de 1998. Atendendo à especificidade e importância local do Jardim, a Câmara Municipal solicitou a sua certificação junto da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos, processo que culminou com a atribuição do referido selo.

A Casa da Igreja é um solar construído no último quartel do séc. XVIII, por João Manuel de Carvalho Peres, conforme atesta o brasão que coroa o portal principal e a capela, da invocação de S. João Nepomuceno, benzida em 1792. Durante as invasões francesas, em 1809, a casa foi pilhada e bastante danificada.

Em 1962, a pedido do proprietário António Lages, descendente do Comendador, a casa foi intervencionada pelo arquiteto Fernando Távora, segundo projeto de 1959. Como forma de preservar este Jardim e as memórias que lhe estão associadas, a Câmara Municipal de Mondim de Basto tem vindo a introduzir aqui um programa ao serviço do município quer enquanto espaço de viveiro quer pedagógico.