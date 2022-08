Mondim de Basto: jovens voluntários recolheram mais de 300 quilos de lixo das áreas florestais

Encontra-se a decorrer, em Mondim de Basto, o programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, este ano, com o lema “Mondim + Verde”.

Os jovens voluntários que se encontram a participar nesta primeira quinzena do programa, têm desenvolvido ações diversificadas onde se inclui a vigilância, a limpeza de espaços florestais e a sensibilização dos munícipes para a prevenção e mitigação do risco de incêndios rurais ou do risco de calor excessivo.

No que diz respeito à limpeza dos espaços florestais, neste período foram já recolhidos cerca de 340 quilos de lixo. Uma ação ambiental importante para a preservação da natureza e da biodiversidade.

Além destas ações, os jovens voluntários ajudaram a sinalizar situações ilegais de deposição de monos, como frigoríficos, fogões e outros objetos volumosos; situações de risco para pessoas e bens e também situações de degradação ou destruição de equipamentos de sinalização recreativos.

Para o presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, “este programa e o trabalho desenvolvido pelos jovens voluntários têm sido um importante contributo para a promoção de um concelho mais verde e sustentável.”

Estas ações encontram-se a ser desenvolvidas em todas as freguesias do concelho, em locais de interesse público e de visitação, na feira mensal e no mercadinho rural.