Mondim de Basto lança empreitada para “Beneficiação de Vias Municipais a Betuminoso 2023”

A Câmara Municipal lançou, recentemente, um procedimento para a execução da empreitada de “Beneficiação de Vias Municipais a Betuminoso 2023”.

Trata-se de um investimento estimado de 328.500,00 € que envolve duas operações: a beneficiação da Estrada da Anta até ao limite do concelho com Vila Real, que inclui ainda um troço bastante degradado desde o pontão do Bobal até ao cruzamento para Pioledo; e a segunda operação diz respeito à beneficiação da Estrada das Laginhas à Rua das Veigas, na Freguesia de Atei, que vai servir, diretamente, as populações de Veiga e Travessias.

Com este investimento a autarquia pretende ver melhoradas as condições de segurança e de circulação na rede viária do concelho. Ao longo do presente mandato, e em função da disponibilidade financeira do município, serão realizadas mais obras de beneficiação de vias no concelho.O prazo para a apresentação de propostas para esta empreitada decorre até ao dia 21 de fevereiro de 2023.

GC