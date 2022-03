Mondim de Basto lança programa de promoção do território focado no turismo

“Abre Asas até Mondim” é o nome do programa de promoção integrada do território, que a Câmara Municipal de Mondim de Basto se encontra a desenvolver para este mês de março, tendo como objetivo alavancar todo o setor económico do concelho.

Esta campanha integra três produtos estratégicos – a gastronomia, a cultura e os desportos de natureza – numa simbiose perfeita de ofertas para este novo período de desconfinamento e alívio das restrições impostas pela pandemia da COVID-19.

A partir deste programa, a Câmara Municipal desafia os visitantes a desfrutar dos melhores sabores regionais e a usufruir de vales de descontos, para gastar no comércio local.

Além dos pratos típicos – Milhos, Couves com Feijões, Posta ou Cabrito e Arroz de Cabidela – que vão ser confecionados, em cada fim-de-semana, nos restaurantes aderentes, estão programadas diversas caminhadas temáticas, que vão dar a conhecer, de forma gratuita, locais e experiências únicas neste território.

No dia 26 de março, numa iniciativa apadrinhada pelo antigo ciclista Joaquim Gomes, vamos todos ser desafiados a descer o Monte Farinha, no evento “Senhora da Graça ao Baixo”.

Para completar as ofertas, decorre também neste mês de março, no Favo das Artes – Casa da Cultura, a 13ª Edição do Festival Internacional de Teatro Miguel Torga, que promete animar os serões deste fins-de-semana.

A campanha “Abre Asas até Mondim” resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal, o Núcleo Empresarial e os comerciantes do concelho, que visa impulsionar iniciativas de dinamização do concelho, garantindo a sua diferenciação como um local ativo e atrativo para visitar, viver, trabalhar e fazer compras.

O programa completo deste mês, bem como a lista dos estabelecimentos comerciais aderentes pode ser consultado na página oficial do evento em http://visit.mondimdebasto.pt