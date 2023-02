Mondim de Basto no top 5 do turismo nacional

Mondim de Basto integra a lista dos “5 Municípios de maior sucesso turístico em Portugal”, de acordo com estudo do IPDT – Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, marcou presença no evento de entrega da distinção e aproveitou a oportunidade para, uma vez mais, divulgar o potencial turístico do concelho.

A distinção decorreu no âmbito da “IPDT Tourism Conference’23”, que decorreu esta quinta-feira, no Hotel Solverde Spa & Wellness Center, em Vila Nova de Gaia, e que contemplou três painéis.

Para o Presidente da Câmara Municipal “A nossa presença nesta iniciativa enche-nos de orgulho, mas é também com um grande sentido de responsabilidade que acolhemos esta distinção. Estamos certos do valor do nosso território e a certeza de que estamos no caminho certo, afirmando Mondim de Basto como a mais bela porta de entrada para Trás-os-Montes. Somos um destino por excelência para exploradores e amantes da natureza!”, sustenta Bruno Ferreira.

Este resultado foi publicado na revista académica internacional Worldwide Hospitality and Tourism Themes: com o título: Sustainability as a measure of tourism success: the Portuguese Promotional Tourism Boards’ view que tem por base um conjunto de 17 variáveis.

O índice apresentado no estudo baseia-se num modelo concetual com uma visão multidimensional do sucesso de um destino turístico tendo por base indicadores das dimensões Social, Económica e Ambiental. Além dos tradicionais indicadores económicos de avaliação do desempenho turístico de um destino o modelo incorpora outras variáveis como medida do sucesso, escolhidos tendo por base os estudos realizados pelo IPDT neste domínio.