Mondim de Basto: novo ano letivo começou hoje

A comunidade educativa de Mondim de Basto deu, hoje, início ao novo ano letivo 2022/2023. Os 662 alunos do concelho, de todos os níveis de ensino, foram esta manhã recebidos nos respetivos estabelecimentos de ensino para darem início a mais um ano de trabalho, de aprendizagens e de partilhas.

Este novo ano arranca com novos desafios para a autarquia de Mondim de Basto que assumiu, no âmbito do processo de transferência de competências da Administração Central para as Autarquias Locais, a gestão e manutenção das infraestruturas, a gestão do fornecimento de refeições, a contratação e fornecimento de bens e serviços, entre outras competências.

A Vereadora Carla Silva esteve presente na receção aos alunos do Centro Escolar Mondim Oeste e explicou que o executivo municipal tem encarado este novo desafio com responsabilidade, consciente da exigência que estas novas competências acarretam. Garantiu que proporcionar boas condições de aprendizagem e de trabalho aos alunos, aos docentes e aos técnicos que integra os serviços da área da Educação, é uma prioridade para a autarquia.

GC CM